Шаттлы от метро «Московская» до «СКА Арены» вновь запустят перед матчами

Шаттлы от станции метро «Московская» до «СКА Арены» вновь начнут курсировать перед домашними матчами петербургского хоккейного клуба. Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе СКА.

Воспользоваться автобусами можно будет уже перед ближайшим домашним матчем, который состоится 9 сентября.

Шаттлы будут отправляться за полтора часа до начала игры и курсировать до стартового вбрасывания. В будние дни движение начнется с 18:00, в выходные — с 15:30.

Автобусы будут обозначены табличкой «СКА АРЕНА».

Отметим, что об отмене шаттлов клуб объявил в марте 2025 года.

Матвей Николаев