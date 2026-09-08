В Вологодской области зафиксировали снижение потребления алкоголя

Потребление алкоголя в Вологодской области продолжает снижаться после введения ограничений на продажу спиртных напитков. В июле 2026 года показатель составил 8,29 литра на человека против 9,48 литра годом ранее, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в официальном канале в MAX со ссылкой на данные Росстата (ЕМИСС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Потребление алкоголя в Вологодской области за год снизилось на 1,2 литра

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Потребление алкоголя в Вологодской области за год снизилось на 1,2 литра

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Таким образом, за год потребление алкоголя сократилось на 1,19 литра на человека.

На фоне снижения показателя Вологодская область поднялась с 63-го на 55-е место в рейтинге регионов по уровню потребления спиртного, который формируется на основе данных Росстата.

Матвей Николаев