Сохранить посты глав комитетов Госдумы смогут четыре представителя оппозиции

Самые высокие шансы сохранить посты глав комитетов есть у четырех представителей оппозиции. Среди них — Нина Останина из КПРФ (комитет по защите семьи) и Сергей Леонов из ЛДПР (комитет по охране здоровья). Об этом «Ъ» сообщил источник в Госдуме.

В этот список вошли также Владимир Кашин из КПРФ (комитет по аграрным вопросам) и Валерий Гартунг из «Справедливой России — За правду!» (комитет по защите конкуренции). По словам собеседника «Ъ», число комитетов, закрепленных за оппозицией, может сократиться. Сейчас они управляют 15 из 32 комитетов.

Руководитель Центра парламентских технологий Павел Склянчук отметил, что структура комитетов каждый созыв немного меняется. В 2012 году тогдашний президент Дмитрий Медведев предложил отдать половину комитетов оппозиционным фракциям. Подход поддержали, однако это правило нигде не закреплено.

Подробнее — в материале «Ъ» «Организационное пересобрание».