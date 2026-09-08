В КБР при сходе лавины погибли участники горной подготовки силовиков

Сразу несколько источников “Ъ” в силовых структурах сообщили, что в результате схода лавины 6 сентября в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии пострадал целый отряд бойцов различных спецподразделений российских силовых структур, в основном приехавших на сборы из различных подразделений Росгвардии. Ранее в ведомстве рассказывали, что ежегодная программа сборов включает в себя теоретические и практические занятия по альпинизму, скалолазанию, навигации, работе со снаряжением и технике безопасного восхождения.

«В ходе практической части военнослужащие осваивали передвижение по тропам, травянистым склонам, моренам и осыпям, а также совершали восхождения на вершины первой категории сложности. На снежном рельефе они выполняли упражнения по самозадержанию на снегу, организации станций и страховки, работе связки при подъеме и спуске, а также отрабатывали транспортировку пострадавшего,— сообщалось на сайте Росгвардии.— По завершении сборов участники сдали экзамен, были подведены результаты и определены задачи на предстоящий этап обучения».

Подробнее — в материале «Ъ» «Спецназ попал под лавину»