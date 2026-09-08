Bloomberg: Европа к зиме передаст Украине ракеты для Patriot по программе PURL

Европейские страны завершают разработку плана по закупке новых американских ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot, чтобы передать их Украине к зиме. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Ракеты передадут по программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), которую государства-члены НАТО запустили летом 2025 года. Она предполагает, что европейские страны и Канада оплачивают поставки американского оружия Украине. По информации агентства, европейские союзники Украины дорабатывают схему использования взносов для закупки ракет в ответ на запрос президента Владимира Зеленского.

Точный объем поставляемых боеприпасов не раскрывается, однако известно, что пакет будут обсуждать на заседании контактной группы по обороне Украины с участием представителей Германии, Греции, Чехии и США. Кроме того, сегодня Еврокомиссия одобрила использование части кредита в размере €90 млрд на приобретение Украиной ракет для Patriot.