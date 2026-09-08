ЕС разрешил Украине использовать часть кредита на покупку комплектующих Patriot

Страны Евросоюза разрешили направить Украине сумму из согласованного кредита на €90 млрд на закупку комплектующих для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, вопрос был согласован с генсеком НАТО Марком Рютте.

«Следующий транш в размере €3,2 млрд позволит Украине лучше защитить свое воздушное пространство от неизбирательных атак России. Это в дополнение к уже выделенным €8,4 млрд в рамках кредита на поддержку Украины, в том числе на противовоздушную оборону»,— написала Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

Европейский кредит в размере €90 млрд, который члены ЕС одобрили в апреле, рассчитан до конца следующего года. Две трети общей суммы кредита предназначены для военных нужд. Первый транш в €3,2 млрд прошел в конце июня.

Patriot — это американский мобильный зенитный ракетный комплекс большого радиуса действия. Украина не могла тратить деньги из кредитных программ ЕС на комплектующие и ракеты, поскольку эти средства ориентированы на поддержку европейского или украинского производства.