Прощаясь с мандатом

Семь депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга встретят приближающиеся выборы в статусе рядовых избирателей, а не кандидатов. На новый срок не стали баллотироваться единороссы Марина Макарова, Елена Рахова и Андрей Горшечников, члены фракции КПРФ Борис Зверев и Алексей Зинчук, а также «яблочница» Ольга Штанникова. Последняя не смогла принять участие в выборах из-за протокола о демонстрации запрещенной символики. «Ъ Северо-Запад» узнал у пока действующих депутатов, чем они планируют заняться после выборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выборы в следующий созыв Заксобрания пройдут с 18 по 20 сентября. Петербуржцам предстоит выбрать 50 депутатов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Выборы в следующий созыв Заксобрания пройдут с 18 по 20 сентября. Петербуржцам предстоит выбрать 50 депутатов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Звонок корреспондента «Ъ Северо-Запад» застал депутата из фракции КПРФ Алексея Зинчука на лекции. Последние годы он преподает в университете при МПА ЕврАзЭС. В 2023 году он закончил аспирантуру по программе подготовки научно-педагогических кадров по специальности «юриспруденция» и получил квалификацию «преподаватель-исследователь». По личным убеждениям господин Зинчук преподает, по его словам, на общественных началах и не получает доход от университета. Формально действующее законодательство позволяет народным избранникам получать деньги за преподавательскую деятельность. Также господин Зинчук намерен продолжать адвокатскую деятельность.

«Я преподавал и продолжаю преподавать. Мой основной статус — адвокат. Он приостановлен, пока я на государственной должности. Работаю со студентами и документами юридическими. Потихонечку пишу диссертацию, сам пишу, на злободневные темы, важные для общества и страны»,— рассказал депутат Зинчук.

Личные вещи из кабинета он забрал, по его словам, давным-давно. О продолжении депутатской карьеры он не задумывался.

Депутат Елена Рахова, избранная от «Единой России», сейчас старается не думать о планах на будущее. В скором времени должен завершиться судебный процесс по делу о фиктивном трудоустройстве в одной из школ Калининского района. Следствие считает ее причастной к мошенничеству. Сейчас парламентарий получает различные предложения, однако планировать что-либо она не хочет. Но вновь связываться с политикой она, скорее всего, не будет.

«Предложений очень много всяких разных, но я вообще отказываюсь с людьми разговаривать: что-либо обещать, предполагать,— пока все не закончится. Я не готова. [Без дела] не останусь — это точно. Ну а как? На пенсию все равно не прожить»,— сказала госпожа Рахова.

Вещи из кабинета в Законодательном собрании она уже частично собрала. По ее словам, их там осталось немного. В Заксобрании Петербурга она трудится с 2013 года.

Руководитель фракции «Яблоко» в Заксобрании Ольга Штанникова после прекращения полномочий намерена продолжать партийную работу. Среди ее приоритетов — взаимодействие с молодежью. По ее словам, на фоне судебных споров по недопуску «Яблока» до выборов в законодательные органы власти, в петербургское отделение поступило порядка 800 заявок на членство.

«Я остаюсь членом партии "Яблоко", буду заниматься правозащитной деятельностью и продвигать в общество демократические принципы. Будем продолжать работу вне парламента. К нам очень-очень много молодежи обратилось во время выборов. Мы видим, что у молодого поколения есть запрос на нашу мирную повестку. Я не буду уходить из политики. Я в ней больше 30 лет, поэтому продолжу заниматься. Может, это не будет моим единственным занятием. Есть опыт, навыки и желание работать с молодежью»,— поделилась «яблочница» Штанникова.

Партийную работу госпожа Штанникова намерена вести на безвозмездной основе. О другой трудовой деятельности она пока говорить не готова. В ее кабинете в Заксобрании вещей практически не осталось. Разве что портрет академика Андрея Сахарова.

Член фракции «Единая Россия» Андрей Горшечников не стал делиться своими планами на будущее. На сообщение корреспондента он ответил «Я на даче. Не готов [давать комментарии]». Господин Горшечников трудится в Мариинском дворце дольше остальных упомянутых героев материала — с 2011 года. Его коллега, дочь бывшего спикера Законодательного собрания Марина Макарова заявила, что делиться планами преждевременно. Отметим, она предпринимала попытку принять участие в праймериз единороссов, но позже отозвала свою заявку.

«Ну, слушайте, когда закончатся мои полномочия — тогда буду готова вам рассказать. А так не буду ничего говорить. Зачем же заранее»,— сохранила интригу госпожа Макарова.

Не удалось связаться с членом фракции КПРФ Борисом Зверевым: старейший депутат городского парламента седьмого созыва на многочисленные звонки не ответил.

Неизвестными остаются и планы члена фракции «Единая Россия» Олега Милюты. С июня 2025 года депутат находится в следственном изоляторе в Колпино. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Следствие полагает, что он вместе с чиновниками из администрации Колпинского района присвоил часть денежных средств, выделенных на благоустройство. По подсчетам правоохранительных органов, фигуранты получали 15% от ежемесячных выплат по контрактам на оказание услуг по уборке дорог.

Выборы в следующий созыв Заксобрания пройдут с 18 по 20 сентября. Петербуржцам предстоит выбрать 50 депутатов. Одна половина пройдет по партийным спискам, а вторая — по одномандатным округам. Народные избранники в новом составе встретятся в Мариинском ориентировочно 24 сентября.

Константин Леньков