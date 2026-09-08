Экс-руководитель АСВ Андрей Мельников заключил соглашение с Генпрокуратурой

Суд в Москве продлил арест бывшему руководителю Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрею Мельникову. Как выяснил “Ъ”, перед этим, признав вину в хищениях, он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, а потому будет осужден в особом порядке.

Пресненский райсуд столицы 8 сентября удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и продлил срок содержания под стражей бывшему руководителю АСВ до 26 февраля 2027 года. Гособвинитель привел стандартные доводы о том, что фигурант может скрыться за границей или оказать давление на свидетелей. К тому же он отметил, что содержание обвиняемого под стражей поможет «комфортно отслушать процесс».

Из речи представителя обвинения стало известно, что господин Мельников заключил досудебное соглашение, в силу чего его уголовное дело было выделено в отдельное производство и будет рассматриваться в особом порядке.

Адвокат Ирина Шоч, в свою очередь, против удовлетворения ходатайства следствия возражала и просила назначить господину Мельникову более мягкую меру пресечения. на заявила, что с момента задержания бывшего заместителя директора АСВ Александра Попелюха прошел почти год, за это время у господина Мельникова было множество возможностей остаться за границей, чего он, однако, не сделал, несмотря на то что в этот период неоднократно ездил в заграничные командировки. «Свою жизнь он связывает только с Россией»,— отметила защитник.

Бывший заместитель господина Мельникова Александр Попелюх также заключил с прокуратурой досудебное соглашение. На днях и ему продлили срок ареста. Связаться с его адвокатом “Ъ” не удалось.

Подробнее — в материале «Ъ» «В деле АСВ стало больше согласия».