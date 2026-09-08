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В деле АСВ стало больше согласия

Экс-руководитель агентства Андрей Мельников заключил соглашение с Генпрокуратурой

Суд в Москве продлил арест бывшему руководителю Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрею Мельникову. Как выяснил “Ъ”, перед этим, признав вину в хищениях, он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, а потому будет осужден в особом порядке.

Андрей Мельников полностью признал вину в хищениях

Андрей Мельников полностью признал вину в хищениях

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Андрей Мельников полностью признал вину в хищениях

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Пресненский райсуд столицы 8 сентября удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и продлил срок содержания под стражей бывшему руководителю АСВ до 26 февраля 2027 года. Гособвинитель привел стандартные доводы о том, что фигурант может скрыться за границей или оказать давление на свидетелей. К тому же он отметил, что содержание обвиняемого под стражей поможет «комфортно отслушать процесс».

Из речи представителя обвинения стало известно, что господин Мельников заключил досудебное соглашение, в силу чего его уголовное дело было выделено в отдельное производство и будет рассматриваться в особом порядке.

Адвокат Ирина Шоч, в свою очередь, против удовлетворения ходатайства следствия возражала и просила назначить господину Мельникову более мягкую меру пресечения. Она заявила, что с момента задержания бывшего заместителя директора АСВ Александра Попелюха прошел почти год, за это время у господина Мельникова было множество возможностей остаться за границей, чего он, однако, не сделал, несмотря на то что в этот период неоднократно ездил в заграничные командировки.

«Свою жизнь он связывает только с Россией»,— отметила защитник.

Фигурант дважды попадал под санкции США, а также один раз — под британские. Защита предоставила суду документы о том, что господин Мельников награжден почетной грамотой президента России Владимира Путина, а также медалью «За возвращение Крыма». Учитывая полное признание вины, господину Мельникову, по словам адвоката Шоч, бессмысленно пытаться воздействовать на свидетелей.

Андрей Мельников и АСВ

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Отметим, что на заседании суда присутствовал представитель Петра Овчинникова, основателя и главы строительной группы компаний «Кварсис», которая возвела и запустила один из крупнейших крытых аквапарков России — «Аквамир» в Новосибирске. Именно господин Овчинников стал инициатором этого уголовного дела, обратившись с заявлением на топ-менеджеров в правоохранительные органы.

Бывший заместитель господина Мельникова Александр Попелюх также заключил с прокуратурой досудебное соглашение. На днях и ему продлили срок ареста. Связаться с его адвокатом “Ъ” не удалось.

Как уже рассказывал “Ъ”, в январе 2026 года фигуранты данного расследования — руководитель сибирского филиала ФГУП «ФТ-Центр» (госкомпания при Росимуществе, занимающаяся управлением федеральной недвижимостью) Евгений Богорад и его племянник индивидуальный предприниматель Максим Устинов — заключили с Минобороны контракты на участия в СВО. В связи с этим их уголовное преследование было приостановлено.

Также под следствием находятся экс-заместитель директора АСВ Ольга Долголева, курировавшая в госкорпорации юридический департамент, учредитель ООО «Белая сфера-констракшн» Аркадий Тарабрин, бухгалтер этой компании Ирина Сокотун, глава «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран, конкурсный управляющий Дмитрий Воронин и экс-замминистра экономического развития Новосибирской области Наталия Муханова.

Уголовное дело в отношении фигурантов было возбуждено следственными органами ФСБ в сентябре 2024 года. Согласно материалам дела, они участвовали в афере с активом разорившегося Межтопэнергобанка — новосибирским аквапарком «Аквамир», который перешел под управление АСВ. В 2021 году госкорпорация передала аквапарк в аренду компании «Белая сфера-констракшн», учрежденной доверенным лицом новосибирского бизнесмена Эдуарда Тарана. По версии следствия, господин Таран вступил в сговор с руководством АСВ. Средства от «Аквамира» стали уходить не в конкурсную массу банка, а напрямую участникам аферы. Таким образом было похищено 4 млрд руб.

Предполагается, что суд над господином Мельниковым начнется в начале октября.

Ефим Брянцев

Фотогалерея

Главный по страхованию вкладов

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Генеральный директор АСВ Андрей Мельников на XXI Международном банковском форуме, 2024 год

Генеральный директор АСВ Андрей Мельников на XXI Международном банковском форуме, 2024 год

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

Заместитель гендиректора АСВ Андрей Мельников на открытии Всероссийского банковского форума, 2009 год

Заместитель гендиректора АСВ Андрей Мельников на открытии Всероссийского банковского форума, 2009 год

Фото: Николай Цыганов / Коммерсантъ

Замглавы АСВ Андрей Мельников на брифинге в ГУ ЦБ РФ по Нижегородской области, 2006 год

Замглавы АСВ Андрей Мельников на брифинге в ГУ ЦБ РФ по Нижегородской области, 2006 год

Фото: Николай Цыганов / Коммерсантъ  /  купить фото

Замглавы АСВ Андрей Мельников во время заседания IV международного форума по управлению рисками, 2006 год

Замглавы АСВ Андрей Мельников во время заседания IV международного форума по управлению рисками, 2006 год

Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ  /  купить фото

Замглавы АСВ Андрей Мельников на VI Всероссийской банковской конференции «Развитие розничного банковского бизнеса в регионах России», 2004 год

Замглавы АСВ Андрей Мельников на VI Всероссийской банковской конференции «Развитие розничного банковского бизнеса в регионах России», 2004 год

Фото: Илья Питалев / Коммерсантъ  /  купить фото

Замглавы АСВ Андрей Мельников на заседании программного комитета III Ялтинского международного экономического форума, 2017 год

Замглавы АСВ Андрей Мельников на заседании программного комитета III Ялтинского международного экономического форума, 2017 год

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Замглавы АСВ Андрей Мельников на заседании программного комитета III Ялтинского международного экономического форума, 2017 год

Замглавы АСВ Андрей Мельников на заседании программного комитета III Ялтинского международного экономического форума, 2017 год

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Генеральный директор АСВ Андрей Мельников в Госдуме, 2025 год

Генеральный директор АСВ Андрей Мельников в Госдуме, 2025 год

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Генеральный АСВ Андрей Мельников во время интервью, 2024 год

Генеральный АСВ Андрей Мельников во время интервью, 2024 год

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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Генеральный директор АСВ Андрей Мельников на XXI Международном банковском форуме, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Заместитель гендиректора АСВ Андрей Мельников на открытии Всероссийского банковского форума, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Николай Цыганов

Замглавы АСВ Андрей Мельников на брифинге в ГУ ЦБ РФ по Нижегородской области, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Николай Цыганов  /  купить фото

Замглавы АСВ Андрей Мельников во время заседания IV международного форума по управлению рисками, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

Замглавы АСВ Андрей Мельников на VI Всероссийской банковской конференции «Развитие розничного банковского бизнеса в регионах России», 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Замглавы АСВ Андрей Мельников на заседании программного комитета III Ялтинского международного экономического форума, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Замглавы АСВ Андрей Мельников на заседании программного комитета III Ялтинского международного экономического форума, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Генеральный директор АСВ Андрей Мельников в Госдуме, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Генеральный АСВ Андрей Мельников во время интервью, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

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