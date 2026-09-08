В деле АСВ стало больше согласия

Суд в Москве продлил арест бывшему руководителю Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрею Мельникову. Как выяснил “Ъ”, перед этим, признав вину в хищениях, он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, а потому будет осужден в особом порядке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Мельников полностью признал вину в хищениях

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Андрей Мельников полностью признал вину в хищениях

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Пресненский райсуд столицы 8 сентября удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и продлил срок содержания под стражей бывшему руководителю АСВ до 26 февраля 2027 года. Гособвинитель привел стандартные доводы о том, что фигурант может скрыться за границей или оказать давление на свидетелей. К тому же он отметил, что содержание обвиняемого под стражей поможет «комфортно отслушать процесс».

Из речи представителя обвинения стало известно, что господин Мельников заключил досудебное соглашение, в силу чего его уголовное дело было выделено в отдельное производство и будет рассматриваться в особом порядке.

Адвокат Ирина Шоч, в свою очередь, против удовлетворения ходатайства следствия возражала и просила назначить господину Мельникову более мягкую меру пресечения. Она заявила, что с момента задержания бывшего заместителя директора АСВ Александра Попелюха прошел почти год, за это время у господина Мельникова было множество возможностей остаться за границей, чего он, однако, не сделал, несмотря на то что в этот период неоднократно ездил в заграничные командировки.

«Свою жизнь он связывает только с Россией»,— отметила защитник.

Фигурант дважды попадал под санкции США, а также один раз — под британские. Защита предоставила суду документы о том, что господин Мельников награжден почетной грамотой президента России Владимира Путина, а также медалью «За возвращение Крыма». Учитывая полное признание вины, господину Мельникову, по словам адвоката Шоч, бессмысленно пытаться воздействовать на свидетелей.

Отметим, что на заседании суда присутствовал представитель Петра Овчинникова, основателя и главы строительной группы компаний «Кварсис», которая возвела и запустила один из крупнейших крытых аквапарков России — «Аквамир» в Новосибирске. Именно господин Овчинников стал инициатором этого уголовного дела, обратившись с заявлением на топ-менеджеров в правоохранительные органы.

Бывший заместитель господина Мельникова Александр Попелюх также заключил с прокуратурой досудебное соглашение. На днях и ему продлили срок ареста. Связаться с его адвокатом “Ъ” не удалось.

Как уже рассказывал “Ъ”, в январе 2026 года фигуранты данного расследования — руководитель сибирского филиала ФГУП «ФТ-Центр» (госкомпания при Росимуществе, занимающаяся управлением федеральной недвижимостью) Евгений Богорад и его племянник индивидуальный предприниматель Максим Устинов — заключили с Минобороны контракты на участия в СВО. В связи с этим их уголовное преследование было приостановлено.

Также под следствием находятся экс-заместитель директора АСВ Ольга Долголева, курировавшая в госкорпорации юридический департамент, учредитель ООО «Белая сфера-констракшн» Аркадий Тарабрин, бухгалтер этой компании Ирина Сокотун, глава «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран, конкурсный управляющий Дмитрий Воронин и экс-замминистра экономического развития Новосибирской области Наталия Муханова.

Уголовное дело в отношении фигурантов было возбуждено следственными органами ФСБ в сентябре 2024 года. Согласно материалам дела, они участвовали в афере с активом разорившегося Межтопэнергобанка — новосибирским аквапарком «Аквамир», который перешел под управление АСВ. В 2021 году госкорпорация передала аквапарк в аренду компании «Белая сфера-констракшн», учрежденной доверенным лицом новосибирского бизнесмена Эдуарда Тарана. По версии следствия, господин Таран вступил в сговор с руководством АСВ. Средства от «Аквамира» стали уходить не в конкурсную массу банка, а напрямую участникам аферы. Таким образом было похищено 4 млрд руб.

Предполагается, что суд над господином Мельниковым начнется в начале октября.

Ефим Брянцев