Группа российских спортсменов обратилась в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобы сразу от пяти российских спортсменов, в разное время дисквалифицированных за допинговые нарушения. В их числе оказались две уже завершившие карьеру знаменитости из биатлона — Светлана Слепцова и Евгений Устюгов, а также возобновившая ее после длительной дисквалификации популярная фигуристка Камила Валиева.

Спортсмены настаивают на том, что вынесший им наказания Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, а также Верховный суд Швейцарии, в который спортсмены обращались с апелляциями, допустили грубые нарушения Европейской конвенции по правам человека. Госпожа Валиева, например, считает, что обе инстанции не учли должным образом ее статус защищенного лица, то есть спортсмена, не достигшего 16-летнего возраста, а также лишили фигуристку «эффективной» защиты, проигнорировав важные свидетельства.

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