В одном из поселений Ленобласти отопительный сезон начнется с 14 сентября

В одном из поселений Бокситогорского района Ленинградской области отопительный сезон начнется в середине сентября. Решение приняли с учетом прогноза погоды, пишет 47News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В одном из поселений Бокситогорского района досрочно включат отопление

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В одном из поселений Бокситогорского района досрочно включат отопление

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

С 14 сентября периодическое протапливание начнется в деревне Мозолево-1 и поселке Ларьян. С 16 сентября отопление начнут подавать в деревне Бор и поселке Сельхозтехника.

Согласно распоряжению местных властей, периодическое протапливание будет проводиться как в социально значимых объектах — школах, больницах и детских садах, — так и в жилом фонде.

Начало отопительного сезона связано с прогнозируемым похолоданием.

Матвей Николаев