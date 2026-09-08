В одном из поселений Ленобласти отопительный сезон начнется с 14 сентября
В одном из поселений Бокситогорского района Ленинградской области отопительный сезон начнется в середине сентября. Решение приняли с учетом прогноза погоды, пишет 47News.
В одном из поселений Бокситогорского района досрочно включат отопление
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
С 14 сентября периодическое протапливание начнется в деревне Мозолево-1 и поселке Ларьян. С 16 сентября отопление начнут подавать в деревне Бор и поселке Сельхозтехника.
Согласно распоряжению местных властей, периодическое протапливание будет проводиться как в социально значимых объектах — школах, больницах и детских садах, — так и в жилом фонде.
Начало отопительного сезона связано с прогнозируемым похолоданием.