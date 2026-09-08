«Автодом» потребовал от BMW 25 млрд руб. из-за ухода бренда из России

Иск дилера премиальных автомобилей «Автодом» к структурам BMW связан с убытками из-за прекращения работы автопроизводителя в России. Об этом сообщила представитель истца на предварительном слушании в Арбитражном суде Москвы. «Автодом» потребовал от BMW выплатить 25 млрд руб.

«Необходимо будет исследовать негативное влияние этих санкций непосредственно на деятельность "Автодома". То, каким образом рынок адаптировался к введенным санкциям; то, какие специальные меры торговли были применены и применяются "Автодомом"»,— сказала представитель «Автодома» (цитата по «Интерфаксу»).

Иск «Автодома» поступил в суд 22 июня. Среди ответчиков — BMW Aktiengesellschaft, BMW Osterreich Holding GMBH, BMW Fahrzeugtechnik GmbH, российская дочерняя компания «БМВ Русланд Трейдинг» и российский банк концерна «БМВ Банк». Суд отложил рассмотрение иска до 9 февраля 2027 года, следует из данных в картотеке.

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