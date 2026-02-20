Разгон с запасом

Несмотря на прекращение официального производства BMW в России, продажи таких новых автомобилей локальной сборки в 2025 году увеличились почти в три раза, до 145 штук. Причина, возможно, в том, что у «Автотора», бывшего партнера BMW, сохранились машинокомплекты еще с 2022 года. Интерес к бренду в России остается высоким, и завод теоретически может продолжать сборку машин, если будет такая возможность, считают в отрасли.

Продажи новых автомобилей BMW российской сборки в 2025 году выросли в 2,8 раза год к году, до 145 штук, следует из данных регистраций ГИБДД, с которыми ознакомился “Ъ”. По данным источников “Ъ”, речь идет о машинах производства калининградского «Автотора», который продолжает собирать автомобили из машинокомплектов, оставшихся после ухода немецкого партнера в 2022 году. В «Автоторе» на запрос “Ъ” не ответили.

Машины BMW российской сборки, по словам собеседников “Ъ”, в основном дешевле импортных.

Реализуются такие автомобили через дилеров. Но, рассказывают “Ъ” в отрасли, далеко не все соглашаются на подобные сделки, желая сохранить хорошие отношения с дистрибуторами BMW.

В марте 2025 года российское представительство BMW предупреждало, что контроль качества по автомобилям, собранным на мощностях бывшего партнера, после окончания действия контракта в 2022 году не осуществляется. «Некоторые автокомпоненты и расходные материалы не могут использоваться для производства после длительного хранения. Машинокомплекты могли быть доукомплектованы компонентами, приобретенными у сторонних поставщиков и не предназначенными для производства автомобилей конкретного типа»,— поясняли в компании. Эксплуатация автомобилей, произведенных без участия BMW, подчеркивали в российском офисе, может представлять риски для водителей, пассажиров и других участников дорожного движения. На автомобильном маркетплейсе Fresh уточняют, что у таких автомобилей вероятны проблемы с гарантией и подбором запчастей.

Собеседник “Ъ” полагает, что досборка BMW на «Автоторе», вероятно, продолжится в 2026 году, но речь идет о небольшом числе оставшихся машинокомплектов.

Гипотетически, полагает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, у «Автотора» остается возможность ввоза машинокомплектов BMW из Китая, где у немецкого концерна есть совместное предприятие с местным игроком (BMW Brilliance Automotive). Несмотря на то что на прошлой неделе, как сообщало Reuters, BMW дал указание своему китайскому подразделению категорически возражать против поставок автомобилей в РФ (по параллельному импорту), по факту, считает господин Кадаков, компания «будет закрывать на это глаза». Другой источник “Ъ” считает, что поставки из Китая маловероятны. В российском офисе BMW говорили, что следят за развитием ситуации и предпринимают необходимые шаги для предотвращения возможных негативных последствий для клиентов, партнеров и других заинтересованных участников рынка.

До прекращения сотрудничества с BMW на «Автоторе» выпускались автомобили BMW X5, X6 и X7. В перспективе планировалось углубление локализации: для этих целей на территории холдинга был построен новый завод по выпуску моделей X5, X6, X7 и BMW 5-й серии по полному циклу (сварка, окраска и сборка). По информации “Ъ”, производство на новой площадке так и не было запущено. В конце 2021 года «Автотор» сообщал, что с октября 1999 года выпустил более 261 тыс. автомобилей BMW. Сейчас завод собирает машины китайских брендов BAIC, Jetour и других.

Согласно опросу “Ъ” среди экспертов и дилеров, у россиян сохраняется достаточно высокий интерес к автомобилям BMW. По данным «Автостата», продажи машин бренда в РФ в 2025 году выросли на 42%, до 16,74 тыс. штук.

Наталия Мирошниченко