Дилер «Автодом» подал иск к BMW на 25 млрд рублей

Составлено ИИ-Ассистентъ

Иск «Автодома» к BMW на 25 млрд рублей является одним из серии судебных разбирательств, с которыми сталкиваются европейские автопроизводители в России. С 2022 года в российских судах накопилось более 100 исков к таким компаниям, как BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen Group, в основном касающихся проблем с обслуживанием автомобилей и компенсаций за неисправности. Ситуацию усложняет то, что многие иностранные автопроизводители, включая BMW, прекратили официальные поставки и ограничили доступ российским дилерам к своему программному обеспечению для диагностики и ремонта. Это произошло ещё в августе 2023 года, когда BMW и Audi, вслед за Mercedes-Benz, отключили дилеров от ПО.

Дилеры, такие как «Автодом», были вынуждены искать «дополнительные резервные каналы» для доступа к онлайн-сервисам BMW. Несмотря на это, проблемы со сложным ремонтом могут возникать, что увеличивает сроки обслуживания. Некоторые юристы считают, что автовладельцы могут инициировать судебные разбирательства, но из-за санкций форс-мажорные обстоятельства могут снять ответственность с автоконцернов. Между тем, BMW продолжает занимать лидирующие позиции на российском рынке премиальных автомобилей, например, в Санкт-Петербурге, хотя официальных продаж марки в РФ сейчас нет. В целом, по итогам 2024 года чистая прибыль BMW упала почти на 37% из-за снижения продаж на китайском рынке, проблем с браком тормозных систем и общей макроэкономической нестабильности, похожие проблемы испытывают и другие крупные европейские автоконцерны.