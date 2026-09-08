Какие изменения могут произойти в структуре и руководстве комитетов новой Думы

Госдума девятого созыва еще не избрана, но вопрос о ее будущей структуре уже активно обсуждается. Один из главных вопросов — распределение комитетов между «Единой Россией» и парламентской оппозицией: по словам источников “Ъ”, квота руководящих постов для думского меньшинства сохранится, но может оказаться ниже нынешних 50%. Кроме того, не у всех глав комитетов есть шансы сохранить свои посты. Претерпит изменения и структура комитетов: некоторые из них могут разделить, а другие — наоборот, объединить.

О некоторых кадровых изменениях в новой Думе стало известно еще в начале избирательной кампании, когда среди кандидатов на переизбрание не оказалось ряда председателей комитетов. В частности, не пошел на выборы глава комитета по обороне единоросс Андрей Картаполов, которого, по данным “Ъ”, может сменить бывший командующий Центральным и Ленинградским военными округами генерал-полковник Александр Лапин. Также не баллотируются на новый срок председатели комитетов по региональной политике Алексей Диденко (ЛДПР) и по труду и социальной политике Ярослав Нилов (внефракционный депутат).

Скорее всего, освободится в следующем созыве и должность главы комитета по экологии: его председатель экс-министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, по данным источников “Ъ”, станет руководителем фракции «Единой России» (ЕР) вместо Владимира Васильева, который, в свою очередь, займет кресло вице-спикера. На посту главы комитета господина Кобылкина может сменить один из его нынешних замов — Жанна Рябцева или Александр Коган (оба — ЕР).

Подробнее об изменениях — в материале «Ъ» «Организационное пересобрание».