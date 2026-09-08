Власти Кубы оценили ущерб от американской блокады в рекордные $8,83 млрд

Куба готовится представить в ООН ежегодный доклад о последствиях экономической, торговой и финансовой блокады со стороны США. По данным кубинского внешнеполитического ведомства, годовой ущерб от рестрикций с марта 2025 по февраль 2026 года вырос на 7% по сравнению с предыдущими периодами и достиг $8,83 млрд. Суммарно за все время действия санкций с 1960 года Гавана потеряла астрономические $178,7 млрд в текущих ценах. Кубинские власти подчеркивают, что в эти расчеты не включены косвенные убытки от вторичных санкций, которые на практике и стали главным драйвером нынешнего кризиса.

Катализатором кризиса стал подписанный президентом США Дональдом Трампом 29 января 2026 года указ Executive Order 14380. Документ легализовал концепцию так называемого «энергетического сдерживания» Кубы. В отличие от прежних пакетов санкций, новые ограничения накладываются на всю цепочку контрагентов: от продавцов и покупателей (среди которых традиционно фигурирует Россия) до страховщиков, владельцев танкеров, поставщиков судового топлива и финансовых институтов, обслуживающих фрахт.

Подробнее — в материале «Ъ» «Куба в темноте и бедности».