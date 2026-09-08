Минобороны потребовало 1,8 млрд с ликвидируемой курской корпорации развития

Находящееся в процессе ликвидации АО «Корпорация развития Курской области», которое подконтрольно властям региона, получило иск на 1,75 млрд руб. от Министерства обороны РФ. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Заявление еще не принято к производству: его детали не раскрываются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В начале августа «Ъ-Черноземье» сообщал, что корпорация продолжила масштабную исковую кампанию по взысканию задолженностей со своих подрядчиков. Она потребовала с трех местных фирм и одной столичной 3,7 млрд руб. в сумме. Все иски приняты к производству, предварительные заседания по ним назначены на 13 октября.

Также в июле «Корпорация развития Курской области» потребовала 74,4 млн руб. с ООО «Курская бетонная компания» Андрея Чаркина. Курский арбитраж оставил этот иск без движения до 1 октября. В ответ фирма господина Чаркина подала три заявления к корпорации в августе. Все они приняты к производству, заседания назначены на 7 октября. Суть исков не раскрывается, так как они будут рассмотрены в закрытом режиме. Одним из третьих лиц в делах указывается Минобороны РФ.

Решение о ликвидации «Корпорации развития Курской области» было принято акционерами в октябре прошлого года. Глава региона инициировал этот процесс из-за многочисленных обвинений в коррупции и злоупотреблениях полномочиями, связанных с деятельностью организации. В частности, корпорация оказалась замешана в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство защитных сооружений на границе с Украиной.

Алина Морозова