Курская корпорация развития требует с четырех контрагентов почти 4 млрд рублей

АО «Корпорация развития Курской области» продолжает масштабную исковую кампанию в отношении своих подрядчиков. С начала прошлой недели в Арбитражный суд Курской области поступило четыре иска к одной столичной и трем местным компаниям с требованиями на общую сумму 3,7 млрд руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Во всех случаях суть требований не раскрывается. Ни один из исков пока не принят к производству.

Самый крупный иск на 1,7 млрд руб. подан к местному АО СЗ «Инфраструктурные проекты» , которое на 99% принадлежит СЗ «Агентство развития строительства Курской области» и на 1% самой корпорации. Ранее стороны не встречались в суде.

, которое на 99% принадлежит СЗ «Агентство развития строительства Курской области» и на 1% самой корпорации. Ранее стороны не встречались в суде. Еще один крупный иск на 1,2 млрд руб. корпорация предъявила столичному застройщику ООО «Техимпэкс» Ивана Уткина. С 2024 года компании встречались в суде пять раз, включая последний. При этом во все остальные разы истцом выступала столичная фирма. Все суды проходили в закрытом режиме, в связи с чем их подробности не раскрывались.

Ивана Уткина. С 2024 года компании встречались в суде пять раз, включая последний. При этом во все остальные разы истцом выступала столичная фирма. Все суды проходили в закрытом режиме, в связи с чем их подробности не раскрывались. Со специализирующегося на строительстве автодорог ООО «Терра» Сергея Ракчеева и Андрея Локтионова корпорация требует взыскать 447 млн руб. Ранее стороны в суде не встречались.

Сергея Ракчеева и Андрея Локтионова корпорация требует взыскать 447 млн руб. Ранее стороны в суде не встречались. С АО «САБ по уборке Курска», также контролируемого областными властями, истец требует взыскать 256,7 млн руб. В середине июля корпорация уже направляла в арбитраж иск к компании с аналогичными требованиями, однако он был оставлен без движения до 31 июля из-за процессуальных нарушений при подаче.

АО «Корпорация развития Курской области» находится в процессе ликвидации, который должен завершиться до 1 сентября 2026 года. Решение было принято акционерами в октябре прошлого года после того, как глава региона инициировал этот процесс из-за многочисленных обвинений в коррупции и злоупотреблениях полномочиями, связанных с деятельностью организации. В частности, корпорация оказалась замешана в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной.

Две недели назад «Ъ-Черноземье» сообщал о еще шести исках корпорации развития Курской области к подрядчикам на 1,3 млрд руб. Таким образом, за июль корпорация подала суммарно порядка 19 исков к контрагентам на общую сумму более 8 млрд руб.

Егор Якимов