Андрей Мельников выделен из дела АСВ

Как стало известно “Ъ”, суд рассмотрит резонансное уголовное дело о мошенничестве с крупным активом Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Его главными фигурантами являются экс-руководитель этой структуры Андрей Мельников, его бывшие заместители Александр Попелюх и Ольга Долголева. Последняя вместе с пятью соучастниками и предстанет перед судом, поскольку дела в отношении первых двух выделены в отдельное производство.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, 8 июня в Пресненском суде Москвы состоится предварительное слушание по громкому уголовному делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Главными фигурантами расследования являются три бывших руководителя АСВ. Впрочем, пока на скамье подсудимых оказался лишь один из них — экс-заместитель директора Ольга Долголева, курировавшая в АСВ юридический департамент.

Дела в отношении экс-руководителя АСВ Андрея Мельникова, арестованного уже ближе к окончанию расследования, и его бывшего заместители Александра Попелюха выделены в отдельные производства. Адвокат последнего не стал пояснять, в какой связи это произошло.

Впрочем, вариантов немного — либо обвиняемый Попелюх заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, либо подписал контракт с Минобороны и ушел на СВО.

Именно по причине убытия в зону боевых действий на скамье подсудимых не будет еще двух фигурантов. По данным “Ъ”, в январе нынешнего года, на завершающей стадии следствия, контракты с Минобороны заключили бывший руководитель сибирского филиала ФГУП «ФТ-Центр» (госкомпания при Росимуществе, занимающаяся управлением федеральной недвижимостью) Евгений Богорад и его племянник, индивидуальный предприниматель Максим Устинов. Расследование в отношении них приостановлено.

Уголовное дело, фигурантами которого являются все вышеперечисленные лица, а также учредитель ООО «Белая сфера-констракшн» Аркадий Тарабрин, бухгалтер этой компании Ирина Сокотун, глава «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран, конкурсный управляющий Дмитрий Воронин и экс-замминистра экономического развития Новосибирской области Наталия Муханова, было возбуждено 24 сентября 2024 года.

По версии следствия, все они участвовали в афере с активом разорившегося Межтопэнергобанка — одним из крупнейших в России крытым аквапарком «Аквамир», расположенным в Новосибирске.

Как уже рассказывал “Ъ”, лицензии кредитное учреждение лишилось в июле 2017 года из-за размещения денежных средств в низкокачественные активы, в том числе в строительной и инвестиционной сферах.

Кроме того, регулятор обнаружил, что Межтопэнергобанк осуществлял кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность. На момент краха его долг перед кредиторами составлял более 30,6 млрд руб.

Одним из заемщиков Межтопэнергобанка являлось ООО «ВДТ строй» — владелец здания новосибирского аквапарка. Кредитный договор был заключен в 2013 году, а инвестиции в проект, который реализовали в 2016 году, превысили 4,5 млрд руб. Однако рассчитаться с оставшимся долгом в размере 2,2 млрд руб. компания так и не смогла. В итоге в 2019 году АСВ, осуществлявшее в то время конкурсное производство в Межтопэнергобанке, подало в суд на «ВДТ строй», а управление аквапарком взяло в свои руки. Конкурсным управляющим в 2020 году был назначен Дмитрий Воронин. Через год АСВ передало аквапарк в аренду московскому ООО «Белая сфера-констракшн», гендиректором которого выступала оставившая ради этого должность замминистра Наталия Муханова, а учредителем — Аркадий Тарабрин, ранее возглавлявший одну из компаний, входивших в «РАТМ Холдинг» новосибирского олигарха Эдуарда Тарана.

Последний якобы несколько лет вынашивал планы получить у АСВ аквапарк «Аквамир», приносящий неплохую прибыль. Правда, купить его он хотел якобы по цене гораздо ниже рыночной. Но, поскольку осуществить сделку на таких условиях оказалось сложно, господин Таран, как полагает следствие, вошел в этот бизнес, вступив в сговор с Евгением Богорадом, Александром Попелюхом, Андреем Мельниковым и другими фигурантами.

В итоге средства от эксплуатации «Аквамира» стали поступать не в конкурсную массу, а предполагаемым участникам криминальной схемы. Улаживать правовые нюансы, по версии следствия, им помогала куратор юристов в АСВ Ольга Долголева. По данным источника “Ъ”, именно ее показания об участии в махинациях Андрея Мельникова и стали основанием для задержания и ареста ее бывшего шефа в октябре 2025 года.

На начальном этапе расследования в уголовном деле речь шла о хищении около 200 млн руб. Однако по итогам проведенной следствием экспертизы ущерб вырос почти до 4 млрд руб.

По данным “Ъ”, все фигуранты, которые сейчас оказались на скамье подсудимых, свою вину признали.

Олег Рубникович