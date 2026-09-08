В Саратове арестовали обвиняемого в покушении на военнослужащего

Волжский районный суд Саратова арестовал на два месяца гражданина Молдавии Николая Кочу, совершившего покушение на военнослужащего в Саратовской области. Помимо покушения и незаконного оборота оружия, ему вменили совершение теракта. Об этом сообщили в пресс-службе саратовского СКР.

Покушение произошло 3 сентября в поселке Пробуждение. По данным ФСБ, злоумышленник не менее шести раз выстрелил в военнослужащего, а затем скрылся с места происшествия. Потерпевшего госпитализировали. Кочу задержали при попытке уехать из России.

На допросе иностранец рассказал, что его завербовали спецслужбы Украины в 2025 году. После этого он прошел подготовку в Киеве и в июне 2026 года через Эстонию въехал в Россию. По словам Кочи, ему дали задание убить российского генерала и обещали за это $70 тыс.

Никита Черненко