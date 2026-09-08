В Петербурге женщину приговорили к восьми месяцам колонии за неуплату алиментов

В Красносельском районе Санкт-Петербурга суд приговорил 43-летнюю женщину к восьми месяцам лишения свободы за неуплату алиментов на дочь. Об этом 8 сентября сообщила прокуратура города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Красносельском районе женщину осудили за неуплату алиментов дочери

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В Красносельском районе женщину осудили за неуплату алиментов дочери

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Как установил суд, с ноября 2025 года по февраль 2026-го женщина без уважительных причин перестала выплачивать средства на содержание ребенка. За это время задолженность по алиментам достигла 687 тыс. рублей.

Ранее женщина уже была судима и привлекалась к административной ответственности за неуплату алиментов. Несмотря на это, она вновь не исполняла обязанности по содержанию дочери.

Прокуратура поддержала обвинение. Суд назначил женщине восемь месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Матвей Николаев