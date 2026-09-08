Албания не пустила в порт танкер из-за подозрений в связях с Россией

Нефтяной танкер Hanuman под флагом Сьерра-Леоне не пустили 29 августа в албанский порт Дуррес. Береговая охрана получила от Украины сведения, что судно может входить в «теневой флот» России. Об этом сообщает Balkan Insight.

7 сентября Hanuman заходил в порт Мальты и сейчас стоит на якоре к юго-востоку от страны, следует из данных сервиса Vessel Finder. Следующее место назначения танкера неизвестно.

Евросоюз включил в санкционные списки около 600 судов за перевозку российской нефти в обход ограничений. Руководство ЕС поручило проверять танкеры на причастность к «теневому флоту» европейской военно-морской миссии Irini. Один из последних перехваченных в Европе танкеров — MV SUN. Его задержали 30 августа в Средиземном море по подозрению в использовании ложного флага.

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