В Средиземном море задержали танкер SUN «теневого флота России»
Каллас: в Средиземном море задержали танкер MV SUN российского теневого флота
В Средиземном море был задержан нефтетанкер MV SUN, который европейские власти считают связанным с подсанкционным «теневым флотом России». Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.
«30 августа в Средиземном море в рамках операции военно-морских сил Европейского союза (IRINI) был проведен досмотр танкера MV SUN», — сообщила госпожа Каллас.
По ее словам, судно шло под ложным флагом и нарушало международное морское право. Она добавила, что это шестое подобное судно, которое европейские силы досмотрели за последние месяцы.
Меры против «теневого флота» будут обсуждаться на встрече министров обороны ЕС в Ирландии во вторник, добавила госпожа Каллас. Она также заявила, что «нелегальная торговля нефтью» с помощью судов «теневого флота» является «важнейшим каналом снабжения» действий России против Украины.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас сообщила 22 июля 2026 года о задержании танкера South Star, подозреваемого в связях с Россией. Она также заявила 8 июня 2026 года, что странам ЕС было разрешено задерживать в Средиземном море иностранные суда, которые подозревают в связях с Россией, в рамках операции военно-морских сил ЕС IRINI. Миссия IRINI, запущенная в марте 2020 года, изначально предназначалась для пресечения контрабанды оружия и нефти в Ливию, но позднее ее полномочия были расширены.
2 августа 2026 года итальянский военный корабль перехватил нефтяной танкер Toa Payoh в Средиземном море к западу от Сицилии, который также подозревается в принадлежности к российскому «теневому флоту» и ходил под флагом Камеруна. Французские власти 24 июля 2026 года отпустили танкер Deliver, задержанный в июне 2026 года по подозрению в использовании фальшивого флага, после уплаты штрафа. Этот танкер, шедший из российского порта Приморск в Сингапур под флагом Камеруна, стал пятым судном, задержанным французскими властями с сентября прошлого года.
ЕС в 2025 году ввел 19-й пакет санкций против компаний, которые, как утверждается, предоставляют «теневому флоту» ложные флаги, включая Aruba Maritime Administration & Offshore. Эти санкции также ограничили доступ в порты и к морским услугам для 117 судов, подозреваемых в обходе ценового потолка на российскую нефть. Таким образом, общее количество судов, на которые распространяются ограничения ЕС, достигло 557.