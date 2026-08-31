В Средиземном море задержали танкер SUN «теневого флота России»

В Средиземном море был задержан нефтетанкер MV SUN, который европейские власти считают связанным с подсанкционным «теневым флотом России». Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

«30 августа в Средиземном море в рамках операции военно-морских сил Европейского союза (IRINI) был проведен досмотр танкера MV SUN», — сообщила госпожа Каллас.

По ее словам, судно шло под ложным флагом и нарушало международное морское право. Она добавила, что это шестое подобное судно, которое европейские силы досмотрели за последние месяцы.

Меры против «теневого флота» будут обсуждаться на встрече министров обороны ЕС в Ирландии во вторник, добавила госпожа Каллас. Она также заявила, что «нелегальная торговля нефтью» с помощью судов «теневого флота» является «важнейшим каналом снабжения» действий России против Украины.