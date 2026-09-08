Мосбиржа с 20 октября остановит торги акциями ПИК

С 20 октября на Московской бирже полностью прекратятся торги акциями ПИК. Это связано с планируемым выкупом ценных бумаг застройщика, сообщила пресс-служба торговой площадки.

Последний день для торгов в стакане Т+1, в котором сделки совершают частные инвесторы, — 16 октября. После этого, с 17 по 19 октября, останутся доступны режимы только для профучастников (Т0 и Z0).

Накануне совет директоров ПИК проголосовал за делистинг акций девелопера. Цена выкупа определена на уровне 551,4 руб. за бумагу. Она зафиксирована в требовании мажоритария — АО «Недвижимые активы» (98% обыкновенных акций эмитента).