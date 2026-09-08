Мосбиржа с 20 октября остановит торги акциями ПИК
С 20 октября на Московской бирже полностью прекратятся торги акциями ПИК. Это связано с планируемым выкупом ценных бумаг застройщика, сообщила пресс-служба торговой площадки.
Последний день для торгов в стакане Т+1, в котором сделки совершают частные инвесторы, — 16 октября. После этого, с 17 по 19 октября, останутся доступны режимы только для профучастников (Т0 и Z0).
Накануне совет директоров ПИК проголосовал за делистинг акций девелопера. Цена выкупа определена на уровне 551,4 руб. за бумагу. Она зафиксирована в требовании мажоритария — АО «Недвижимые активы» (98% обыкновенных акций эмитента).
Ключевой механизм — порог владения в 95%. Поскольку пакет АО «Недвижимые активы» превышает его, мажоритарий получает право на принудительный выкуп оставшихся акций ПИК; поэтому для миноритариев предложение о продаже — не единственная стадия сделки: после прекращения торгов их бумаги могут стать предметом обязательного выкупа по установленной процедуре.
Для тех, кто не примет предложение добровольно, после делистинга исчезнет обычный способ продать акции через Московскую биржу. Предложение уже корректировалось: первоначальный вариант, направленный в феврале 2026 года, ЦБ признал не соответствующим законодательству, после чего 18 марта было подано новое.