Девелоперы отправились в горы

В следующие десять лет в Алтайском крае и одноименной республике может появиться более 30 новых гостиниц на 6,5 тыс. номеров. В случае успешной реализации всех этих проектов объем рынка вырастет практически на четверть. Инвесторов стимулируют господдержка и открытие крупного горнолыжного курорта «Манжерок», который привлек поток туристов. Однако девелоперскую активность сдерживают низкая транспортная доступность, а также сложный горный рельеф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

До 2035 года в Алтайском крае и Республике Алтай может открыться более 30 гостиничных проектов с совокупным номерным фондом более 6,5 тыс. единиц, подсчитали в CMWP для “Ъ”. Сейчас в Алтайском крае работает 15,5 тыс. номеров, в одноименной республике — 12,9 тыс., уточнили консультанты. Таким образом, объем рынка вырастет на 22,9%.

Вице-президент по развитию Azimut Hotels Анна Борисова отмечает рост инвестиционной привлекательности Алтая: рынок смещается от небольших баз отдыха и глэмпингов к полноценным отелям, курортам и всесезонным комплексам. Так, например, в сентябре этого года в Алтайском крае в границах всесезонного курорта развлечений «Сибирская монета» откроется первая очередь нового отеля уровня пять звезд «Domina Алтай "Мороз и солнце"» с собственным горнолыжным комплексом под управлением международного оператора Domina Group. Запуск второго корпуса новой гостиницы запланирован на начало 2027 года, сообщили “Ъ” в пресс-службе «Сибирской монеты».

Активность девелоперов на Алтае Анна Борисова связывает в том числе с мерами господдержки при строительстве отелей и реализацией крупных инфраструктурных проектов, например строительством аэропорта.

В «Сбере» (развивают курорт «Манжерок») интерес крупных инвесторов к Алтаю объясняют значительным туристическим потенциалом, устойчивым ростом внутреннего туризма и возможностью дальнейшего развития современной гостиничной и курортной инфраструктуры. Сейчас в этих регионах работают АФК «Система», Cosmos Hotel Group, BN Group, ГК «Эталон», Capital Group.

При этом госпожа Борисова считает, что на Алтае сохраняется нехватка качественных гостиниц. Согласно Росстату, совокупный номерной фонд средств размещения Республики Алтай на конец 2025 года составил 11,6 тыс. комнат, Алтайского края — 15,7 тыс. За год значения выросли на 41,6% и 7,5% соответственно. Для России в целом аналогичная динамика составила 7,8%, до 1,2 млн номеров. Опережающий рост в случае Республики Алтай может быть связан в том числе с открытием средств размещения в составе курорта «Манжерок». За счет выхода новых объектов Республика Алтай в конце июня, согласно Travelline, стала самым дорогим российским направлением. Средняя стоимость ночи в отеле в бронированиях на июль—август составила 24,8 тыс. руб., увеличившись на 11,1% год к году. Для сравнения: в Москве показатель составил 7,9 тыс. руб., что меньше год к году на 3%.

Тем не менее вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин говорит, что спрос туристов на поездки в Республику Алтай в этом году вырос на 8–10%.

По данным Росстата, в январе—июне количество гостей в средствах размещения только Республики Алтай выросло на 74,4% год к году, до 326,7 тыс.

Однако девелоперская активность в этих регионах ограничена дефицитом инженерных мощностей и транспортной доступностью, отмечает старший консультант департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP Анастасия Мачалова. Значительная часть территории Алтая слабо газифицирована, объекты размещения и общественные пространства зачастую работают на привозном сжиженном газе, угле или электроотоплении, что удорожает эксплуатацию и ограничивает возможности круглогодичной застройки, подтверждают в Capital Group. Кроме того, вдоль Катуни со стороны Алтайского края сложный горный ландшафт, что затрудняет строительство, добавляет совладелец агентства недвижимости «Земли Алтая» Борис Гелайко. Тем не менее по мере увеличения предложения рынок будет становиться более конкурентным, а требования к новым проектам — выше, резюмирует президент Cosmos Hotel Group Александр Биба.

Дарья Андрианова, Александра Мерцалова