Турпоток обогнул курорты

По итогам лета ключевые российские курортные регионы продемонстрировали снижение доли в общем объеме бронирований. В случае Краснодарского края спрос сократился с 13,6% до 12,4%, Крыма — более чем в два раза. Это связано и с общим падением популярности отдыха в России (на 5–6%), и с перераспределением оставшегося потока на другие регионы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Краснодарский край сформировал 12,4% от общего объема гостиничных бронирований по России на июнь—август 2026 года, подсчитали в системе управления продажами Travelline. За год показатель сократился на 1,2 процентного пункта (п. п.). Снижение показали и другие ключевые российские курортные регионы. Так, доля Крыма в общем объеме летних бронирований сократилась более чем в два раза — с 3,4% до 1,5%. Ставропольский край показал менее выраженное снижение — с 1,7% до 1,6%.

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Позиции ключевых курортов ослабли из-за общего снижения спроса на отдых в России.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин оценивает совокупное падение по итогам всего летнего сезона в 5–6% год к году. Признаки охлаждения на рынке наблюдались еще зимой, напоминает он. Затем к этому добавились участившиеся проблемы с приостановкой работы аэропортов и бензиновый кризис. В «Алеане» говорят о падении бронирований на внутренних направлениях на лето на 10% год к году. В «Островке» количество бронирований размещения по России стабилизировалось.

Динамика для Краснодарского края в течение летнего сезона была разнонаправленной, напоминает господин Ромашкин. Значительный рост спроса показывала Анапа, а Сочи — снижение из-за ограниченной работы аэропорта. Хотя эксперт не исключает, что ключевой российский курорт по итогам всего 2026 года сократит отставание за счет хорошего горнолыжного сезона. Ставропольский край остается основным регионом санаторного отдыха, интерес к которому в этом году снизился в среднем на 15%, говорит Сергей Ромашкин. Он предполагает, что это связано с более высокой стоимостью такого размещения.

Крым оказался в эпицентре негативной повестки в том числе из-за топливного кризиса в самом начале летнего сезона (см. “Ъ” от 8 июня). Позднее к проблемам добавились перебои с электричеством и сокращение количества поездов. Сергей Ромашкин считает, что потери Крыма по итогам летнего сезона составят десятки процентов.

Президент Cosmos Hotel Group Александра Биба говорит, что динамика спроса на размещение в России остается неравномерной.

Увеличение летних бронирований сеть в этом году зафиксировала в Московской области на 10,8% год к году, Ярославле — на 6,1%, Казани — на 12%. Во Владикавказе спрос вырос сразу на 54%. Это говорит не только о расширении географии поездок. Туристы чаще рассматривают короткие путешествия, поездки выходного дня, городские и региональные направления, рассуждает он. В Azimut Hotels говорят, что этим летом турпоток перераспределяется: вместо Черноморского побережья часть россиян направилась в загородные отели, спрос на которые вырос в среднем на 10–50%.

Согласно Travelline, рост доли в структуре бронирований минувшим летом удалось показать Москве. В июне—августе на нее пришлось 18,9% гостиничных продаж против 17,3% годом ранее. Для Санкт-Петербурга значение выросло с 11% до 12,4%. В «Островке» говорят, что наиболее заметным рост спроса оказался в малых городах, что, вероятно, связано с развитием культуры коротких путешествий выходного дня.

Сергей Ромашкин говорит, что из-за ограниченного спроса отдых по большинству направлений внутри страны этим летом был доступнее, чем прошлым. В «Островке» отмечают, что средняя стоимость проданной в России в объектах размещения всех типов на лето ночи за год не поменялась, составив 6,4 тыс. руб. Хотя качественные отели могли увеличить тарифы. В Travelline среднюю стоимость забронированной ночи в гостиницах на лето оценивают в 9,4 тыс. руб. Год к году значение выросло на 12,5%.

Александра Мерцалова