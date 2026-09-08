Генпрокурор Украины Кравченко подал в отставку после коррупционного скандала

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку из-за громкого скандала, разразившегося после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило об операции «Карфаген» по раскрытию преступной организации во главе с людьми из окружения генпрокурора. Тревожный звонок для Руслана Кравченко, который до прихода на должность генпрокурора в июне 2025 года в течение двух лет возглавлял Государственную налоговую службу Украины, прозвучал на прошлой неделе.

4 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о начале операции под громким названием «Карфаген», целью которой стало разрушение разветвленной сети мошеннических колл-центров, действующих по всей Украине под патронатом высокопоставленных сотрудников Генпрокуратуры. Первой жертвой операции «Карфаген» стал один из ближайших подчиненных Руслана Кравченко, заместитель начальника департамента международных связей в офисе генпрокурора Сергей Крапива, взятый под стражу 6 сентября по решению Высшего антикоррупционного суда Украины.

Подробнее — в материале «Ъ» «На развалинах "Карфагена"».