На развалинах «Карфагена»

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку из-за громкого скандала, разразившегося после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило об операции «Карфаген» по раскрытию преступной организации во главе с людьми из окружения генпрокурора. Потеря лояльного Владимиру Зеленскому главы ведомства, контролирующего силовые структуры Украины, станет сильнейшим ударом по всей вертикали власти в Киеве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Кравченко

Фото: Thomas Peter / Reuters Руслан Кравченко

Фото: Thomas Peter / Reuters

Решение об уходе генпрокурора Украины Руслана Кравченко (в 2017 году объявлен в розыск в РФ по делу о незаконном уголовном преследовании российского адмирала Александра Витко) принималось в Киеве в пожарном порядке и, судя по всему, стало полной неожиданностью для самого Кравченко, позиции которого до последнего момента выглядели весьма прочными.

Тревожный звонок для Руслана Кравченко, который до прихода на должность генпрокурора в июне 2025 года в течение двух лет возглавлял Государственную налоговую службу Украины, прозвучал на прошлой неделе. 4 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о начале операции под громким названием «Карфаген», целью которой стало разрушение разветвленной сети мошеннических колл-центров, действующих по всей Украине под патронатом высокопоставленных сотрудников Генпрокуратуры.

Первой жертвой операции «Карфаген» стал один из ближайших подчиненных Руслана Кравченко, заместитель начальника департамента международных связей в офисе генпрокурора Сергей Крапива, взятый под стражу 6 сентября по решению Высшего антикоррупционного суда Украины.

Как сообщило со ссылкой на свои источники издание «Украинская правда», уже в первый день «Карфагена» следователи НАБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) Украины провели обыски у генпрокурора Кравченко, его заместителя Марии Вдовиченко, а также у главы одесской обладминистрации Олега Кипера.

Несмотря на столь быстрый старт и большой размах новой антикоррупционной операции НАБУ-САП, генпрокурор Кравченко вначале попытался спустить скандал на тормозах и свести его к злоупотреблениям отдельных лиц, которые не касаются лично его. Однако сохранить должность Руслану Кравченко не удалось. Решение о его уходе было принято в течение понедельника, 7 сентября, после состоявшейся во второй половине дня встречи генпрокурора с президентом Зеленским и членом его ближайшего окружения, главой фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давидом Арахамией.

«Подал заявление об отставке с должности генерального прокурора»,— написал в своем Telegram-канале вечером 7 сентября Руслан Кравченко, назвав свое решение «политическим».

Он вновь указал на то, что считает себя непричастным к коррупционному скандалу в его ведомстве. «Моя позиция насчет обвинений остается неизменной»,— подчеркнул Кравченко, который буквально за несколько часов до этого заявил журналистам в Киеве, что уходить со своего поста не собирается, поскольку не видит для этого никаких оснований.

Судя по всему, непростое для самого Кравченко и для Зеленского кадровое решение стало вынужденным шагом в связи с полученной следователями НАБУ-САП информацией о тесных связях генпрокурора с его подчиненным Сергеем Крапивой, занимавшимся крышеванием мошеннических колл-центров и выполнявшим деликатные поручения своего шефа в рамках реализуемых под его патронатом коррупционных схем.

Как написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук, Кравченко поручал Крапиве контролировать украинские колл-центры и легализацию полученных ими средств. На их тесные связи указывает, в частности, то, что Крапива координировал ремонтные работы в доме генпрокурора, помогал оформить американскую визу его жене и организовывал празднование его дня рождения в Мадриде.

Разгорающийся коррупционный скандал в Киеве приоткрыл завесу тайны над деятельностью подпольной индустрии с многомиллионными оборотами, которая долгое время осуществлялась под покровительством силовых структур. Как заявил ранее заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский, на Украине функционирует около 1,5 тыс. центров телефонного мошенничества, которые «находятся под плотным контролем киевских властей» и занимаются «банальным грабежом» рядовых россиян. По словам российского дипломата, доход только от одного колл-центра составляет до $1 млн в день.

Колл-центры базировались и до сих пор базируются в Киеве, Днепропетровске, Одессе, Львове, Харькове, Ивано-Франковске; количество задействованных в них украинских граждан оценивается в 100 тыс. человек. Жертвами мошеннических колл-центров все чаще становятся не только россияне, но и граждане стран Восточной и Западной Европы.

Уход генпрокурора Кравченко пополнил длинный список высокопоставленных украинских чиновников, которые лишились своих должностей в результате расследований НАБУ-САП.

В ноябре прошлого года Зеленскому пришлось уволить главу своего офиса могущественного серого кардинала в Киеве Андрея Ермака; в начале августа этого года внезапно покинула свой пост посол Украины в США Ольга Стефанишина, после чего НАБУ предъявило ей обвинения. Вскоре после этого Зеленский уволил заместителя главы своего офиса Ирину Мудрую, которая в конце августа была задержана по решению Высшего антикоррупционного суда Украины. Еще одним уволенным чиновником, фигурирующим в расследованиях НАБУ-САП, оказался директор по правовым вопросам офиса президента Виктор Дубовик.

Обострилась борьба за сферы влияния между двумя ведущими силовыми структурами — Службой безопасности Украины (СБУ) и Главным управлением разведки (ГУР), сотрудники которых на прошлой неделе устроили перестрелку в Киеве. По иронии судьбы обещание Руслана Кравченко провести расследование этого инцидента, по его словам вызвавшего «широкий общественный резонанс», стало его последним заявлением перед собственной скандальной отставкой, затмившей перестрелку с участием сотрудников СБУ и ГУР.

Потеря лояльного президенту главы Генпрокуратуры — ведомства, контролирующего силовые структуры Украины,— становится сильнейшим ударом по политическим позициям Зеленского и всей президентской вертикали в Киеве.

Сергей Строкань