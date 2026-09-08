В прокат выходит последний фильм Алексея Пиманова «Охота на императора»

На экраны выходит костюмный фильм «Охота на императора» — последняя режиссерская работа Алексея Пиманова (1962–2026). Вдохновленная событиями Отечественной войны 1812 года, картина довольно далеко отходит от исторической правды, но и качественного развлечения в духе приключенческих романов зрителям не предлагает.

В первые же минуты «Охоты на императора» с экрана звучат слова «легенда» и «своя версия событий» — по идее, это должно сразу снять все претензии к исторической достоверности. А когда один монах Чудова монастыря сообщает двум другим, что «с мокрыми задницами святыми не становятся», становится окончательно ясно, что фильм проходит скорее по ведомству «Гусарской баллады», нежели «Войны и мира». Правда, до настоящего водевиля все-таки недотягивает: здесь, как ни обидно, нет песен и мало юмора, зато много патетики.

Легенда следующая: якобы несколько монахов не покинули монастырь, когда в Москву вошел Наполеон (Иван Шибанов) со своей Великой армией, и именно они помешали супостату уничтожить Кремль при отступлении. В фильме монахи о запланированном французами злодейском подрыве поначалу и не знают, зато сами собираются убить антихриста-Бонапарта. Но тут у них есть конкуренты: безымянный снайпер, проникший в Кремль под видом юродивого, и молодая дворянка Маша (Милана Бру), которая хочет отомстить за погибшего под Смоленском брата.

Если верить официальному пресс-релизу фильма, в массовых сценах участвовали до 200 человек массовки, а также несколько десятков лошадей. Увы, на экране этого не заметно — в Москву вступают примерно с десяток офицеров на конях и от силы пара взводов пеших гренадер. Последним приходится быть этакими Фигаро, которые должны поспевать и город грабить, и диверсантов расстреливать, и на концерте, организованном для его величества, присутствовать, и кресты с кремлевских соборов стаскивать.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кремлевский взрыватель».