Присяжные признали виновной свердловчанку, обвиняемую в смерти ребенка

В Свердловском областном суде присяжные вынесли обвинительный вердикт по уголовному делу свердловчанки, обвиняемой в смерти маленького сына. Коллегия из восьми заседателей единогласно признала женщину виновной по всем предъявленным обвинениям и не заслуживающей снисхождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии обвинения, в апреле 2025 года екатеринбурженка избила трехлетнего сына. В больницу женщина обратилась после вмешательства знакомого. После выписки из стационара вновь применила насилие к ребенку, мальчик скончался.

Женщине предъявили обвинение в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ), а также в убийстве малолетнего с особой жестокостью (п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Свою вину подсудимая не признала. По ее ходатайству дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.

После оглашения вердикта коллегию присяжных распустили. Суд также рассмотрел вопрос о мере пресечения для обвиняемой. По ходатайству гособвинения женщину заключили под стражу в зале суда. Она будет находиться под арестом до 7 ноября.

Следующее заседание состоится на этой неделе, суд обсудит последствия обвинительного вердикта присяжных.