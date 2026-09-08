Центр экстренной онкохирургии открылся на базе ЦГБ №7 в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на базе Центральной городской больницы №7 заработал специализированный центр экстренной хирургии для пациентов с онкологическими заболеваниями, сообщили в региональном минздраве. Учреждение обеспечивает круглосуточную медицинскую помощь жителям из 11 муниципалитетов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Как объяснили в министерстве, маршрутизация пациентов организована таким образом, чтобы при критических состояниях, включая кровотечения, кишечную непроходимость и острые патологии органов малого таза, помощь оказывалась незамедлительно. Больных привозят бригады скорой помощи непосредственно в новое отделение.

«Врачи ЦГБ №7 работают в тесной связке со специалистами онкодиспансера, которые обеспечивают круглосуточную экспертную поддержку, телемедицинские консультации и последующее трехдневное наблюдение пациентов после выписки»,— сообщили в региональном минздраве.

Основанием для госпитализации в центр служат результаты компьютерной или магнитно-резонансной томографии, которые выполняются в приемном отделении больницы по месту первичного обращения. Как пояснили в министерстве, так можно оперативно оценить тяжесть состояния пациента и без задержек доставить его на лечение.