FAZ: в Германии задержали подозреваемого в диверсиях на объектах ЛЭП

Полиция ФРГ задержала подозреваемого в совершении диверсий на электроподстанциях и линиях электропередачи. Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источники.

По делу проходит 48-летний Даниэль Ф. Его задержали во время транспортной проверки в районе города Эшвайлер на западе Германии. 4 сентября квартиру мужчины обыскали: там нашли взрывчатые вещества.

С начала сентября в ФРГ произошло несколько диверсий на объектах электроэнергетики. Только за два дня (6-7 сентября) саксонская полиция обезвредила 21 взрывное устройство у подстанций и ЛЭП. По данным правоохранительных органов, целью таких провокаций было короткое замыкание. МВД страны связывало атаки с климатическим экстремизмом.