«Ливерпуль» заключил одну из крупнейших спонсорских сделок в истории с Turkish Airlines

«Ливерпуль» со следующего сезона сменит титульного спонсора. Вместо эмблемы банка Standard Chartered на футболке игроков появится логотип авиакомпании Turkish Airlines. Контракт будет приносить футбольному клубу 60 млн в год. Для чемпионата Англии это повторение рекорда. В мире совсем немного клубов, имеющих более выгодные договоры со своими партнерами.

Во вторник, 8 сентября, футбольный клуб «Ливерпуль» сообщил о смене титульного спонсора. Со следующего сезона на майках команды будет размещаться логотип авиакомпании Turkish Airlines. По данным ряда СМИ, включая The Times и The Athletic, стороны заключили пятилетний контракт. А чрезвычайно заметной эту сделку делает ее сумма. Упомянутые источники пишут, что соглашение будет приносить «Ливерпулю» 60 млн в год (около €70 млн).

Для английского футбола это повторение рекорда. Такие же параметры у контракта «Манчестер Юнайтед» с компанией Qualcomm (на майках манчестерцев красуется ключевой бренд производителя чипов — Snapdragon). Правда, речь идет о рекордном доходе именно от сделок аналогичных параметров — с реализацией только места на лицевой стороне футболок. Между тем нередко партнерства носят более масштабный характер.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Красные'' много себе взяли».