«Красные» много себе взяли

«Ливерпуль» со следующего сезона сменит титульного спонсора. Вместо эмблемы банка Standard Chartered на футболке игроков появится логотип авиакомпании Turkish Airlines. Контракт будет приносить футбольному клубу £60 млн в год. Для чемпионата Англии это повторение рекорда. В мире совсем немного клубов, имеющих более выгодные договоры со своими партнерами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки «Ливерпуля»

Фото: Paul Childs / Reuters Игроки «Ливерпуля»

Фото: Paul Childs / Reuters

Во вторник, 8 сентября, футбольный клуб «Ливерпуль» сообщил о смене титульного спонсора. Со следующего сезона на майках команды будет размещаться логотип авиакомпании Turkish Airlines. По данным ряда СМИ, включая The Times и The Athletic, стороны заключили пятилетний контракт. А чрезвычайно заметной эту сделку делает ее сумма. Упомянутые источники пишут, что соглашение будет приносить «Ливерпулю» £60 млн в год (около €70 млн).

Для английского футбола это повторение рекорда. Такие же параметры у контракта «Манчестер Юнайтед» с компанией Qualcomm (на майках манчестерцев красуется ключевой бренд производителя чипов — Snapdragon). Правда, речь идет о рекордном доходе именно от сделок аналогичных параметров — с реализацией только места на лицевой стороне футболок. Между тем нередко партнерства носят более масштабный характер. Портал SportsPro утверждает, что около £70 млн в год (около €81 млн) приносит лондонскому «Арсеналу» сотрудничество с Emirates, включающее также размещение логотипа авиакомпании на тренировочных комплектах формы и передачу ей прав на название стадиона. Не исключено, что больше «Ливерпуля» зарабатывает и «Манчестер Сити», имеющий комбинированное соглашение с Etihad Airways.

Схожие схемы применяют и другие европейские гранды.

«Барселона», занимающая второе место в различных рейтингах, ранжирующих клубы по поступлениям от спонсорских контрактов, получает €95 млн в год от Spotify за такой же, как у «Арсенала», пакет. При этом газета Mundo Deportivo сообщала, что собственно нанесение на игровые майки обеспечивает каталонцам €65 млн ежегодно.

Мадридский «Реал» — мировой рекордсмен по доходам от спонсорского контракта — получает €100 млн в год от Emirates. Впрочем, здесь тоже есть загвоздка. И она не только в том, что название авиакомпании появляется помимо игровой еще и на тренировочной форме. Договор с Emirates распространяется на всю «экосистему» клуба, то есть, например, еще и на баскетбольную команду.

Так или иначе, «Ливерпулю» новое соглашение сулит прибавку в 20%. Контракт с нынешним партнером — банком Standard Chartered, эмблема которого впервые появилась на футболке команды в 2010 году, гарантирует поступления в £50 млн в год (около €58 млн).

Нашли в руководстве «Ливерпуля» и некоторый символизм, связанный с заключением договора с Turkish Airlines. Коммерческий директор клуба Бен Лэтти заявил, что в организации «с нетерпением ждут построения прочных отношений, основанных на особых воспоминаниях о событиях 2005 года». Это отсылка к знаменитому финалу Лиги чемпионов, вероятно, самому яркому из тех, что были сыграны в XXI веке. В нем английская команда отыгралась в противостоянии с «Миланом» со счета 0:3 и победила в серии пенальти. А было дело в Стамбуле — городе, где расположена штаб-квартира Turkish Airlines.

Роман Левищев