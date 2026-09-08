Полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей перенес операцию на сердце

Полузащитник сборной Шотландии по футболу Скотт Мактоминей успешно перенес операцию на сердце. Об этом сообщила пресс-служба итальянского «Наполи», за который он выступает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скотт Мактоминей

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Скотт Мактоминей

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

30 августа 29-летний игрок был заменен на 56-й минуте домашнего матча второго тура чемпионата Италии против «Комо» (1:2). У него диагностировали легкую доброкачественную аритмию. Для коррекции нарушения ему провели процедуру абляции. Отмечается, что на восстановление уйдет около двух недель, после чего Скотт Мактоминей приступит к тренировкам.

Футболист выступает за «Наполи» с 2024 года. В составе команды он стал чемпионом Италии и обладателем кубка страны. На его счету 27 голов и 10 результативных передач в 82 матчах за клуб. Также Мактоминей представлял английский «Манчестер Юнайтед».

После трех туров «Наполи» с тремя очками занимает 12-е место в турнирной таблице первенства страны. В следующем раунде команда на своем поле примет «Болонью». 9 сентября клуб дома сыграет с лондонским «Арсеналом» в матче общего этапа Лиги чемпионов.

Арнольд Кабанов