Петрозаводск стал лидером по снижению цен на отели в сентябре

Средняя стоимость ночи в отелях Петрозаводска в сентябре снизилась на 29% по сравнению с августом — до 5,13 тыс. рублей. Город показал самое заметное снижение цен среди российских направлений, следует из исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое приводит ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стоимость ночи в Петрозаводске в сентябре снизилась на 29%

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ Стоимость ночи в Петрозаводске в сентябре снизилась на 29%

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Заметно доступнее стало проживание и на курортах Балтийского моря. В Зеленоградске средняя стоимость ночи снизилась на 28% и составила 10,06 тыс. рублей, в Светлогорске — на 24%, до 9,78 тыс. рублей.

В Нижнем Новгороде цены снизились на 27%, до 6,48 тыс. рублей за ночь, в Геленджике — на 26%, до 7,24 тыс. рублей.

Среди зарубежных направлений сильнее всего подешевело проживание в Белоруссии. В Минске стоимость ночи снизилась на 31%, до 9,73 тыс. рублей, в Бресте — на 29%, до 7,54 тыс. рублей, в Гродно — на 18%, до 9,52 тыс. рублей.

Самым доступным зарубежным пляжным направлением стал вьетнамский Нячанг, где ночь в гостинице обходится в среднем в 3,63 тыс. рублей — на 30% меньше, чем в августе. В турецком Бодруме стоимость проживания снизилась на 19%, до 30,04 тыс. рублей.

Матвей Николаев