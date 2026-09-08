Карен Хачанов вышел в четвертьфинал US Open

Карен Хачанов и Лернер Тьен разыграли в 1/8 финала Открытого чемпионата США классический пятисетовик, в котором теннисисту с прекрасными природными данными противостоял соперник с виду вроде бы неказистый, но весьма искусный. Тьен, единственный игрок из топ-30 с ростом, не превышающим 180 см, временами демонстрировал на редкость красивую оборонительную игру, умудряясь то обводить Хачанова, бежавшего к сетке, то находить другие интересные ходы.

После тай-брейка третьей партии Тьен оказался в одном сете от вожделенного четвертьфинала. Однако на большее талантливого левши не хватило. Четвертый сет Хачанов взял очень легко, а в пятом после обмена брейками он выиграл на чужой подаче десятый гейм, закончив дело благодаря чужой ошибке на задней линии. В итоге — 7:5, 4:6, 6:7 (6:8), 6:1, 6:4 за 3 часа 50 минут. Таким образом, после трех поражений подряд на североамериканском «харде», Хачанов в седьмой раз достиг стадии четвертьфинала на мейджорах.

«Бывает так: щелчок — и ты выигрываешь, набираешь форму, ловишь ритм, уверенность. Все это связано. Все как бы витает в воздухе. Так что это не происходит просто так. Не то чтобы я на всех турнирах, где оступался, играл очень плохо — просто, по моим меркам, было действительно хуже, чем раньше. Зато было много возможностей для улучшения»,— сказал на пресс-конференции россиянин.

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