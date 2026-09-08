Карен Хачанов вышиб слезу

Девятый день US Open оказался удачным для россиян. Вслед за действующей чемпионкой Roland Garros Миррой Андреевой, которая благодаря победе в трех партиях над представляющей Австрию Анастасией Потаповой впервые попала в четвертьфинал нью-йоркского мейджора, этой стадии первенства достиг и Карен Хачанов. Чтобы сломить сопротивление Лернера Тьена, ему понадобились все пять партий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карен Хачанов в седьмой раз за карьеру попал в восьмерку сильнейших на турнире Большого шлема

Фото: Adam Hunger / AP Карен Хачанов в седьмой раз за карьеру попал в восьмерку сильнейших на турнире Большого шлема

Фото: Adam Hunger / AP

Лернер Тьен, покидая корт, с досады сжимал в зубах кончик своего полотенца. А перед этим режиссер трансляции полминуты держал крупный план, на котором американец сидел, накрывшись этим самым полотенцем, и, кажется, проронил под ним скупую мужскую слезу. Эмоции 20-летнего теннисиста были понятны. Он имел хорошую возможность впервые выйти в четвертьфинал домашнего мейджора, присоединившись там к бельгийцу Александру Блоксу. Однако шанс был упущен, и теперь с 21-летним Блоксом встретится Карен Хачанов.

Россиянин и американец разыграли классический пятисетовик, в котором теннисисту с прекрасными природными данными противостоял соперник с виду вроде бы неказистый, но весьма искусный.

Тьен, единственный игрок из топ-30 с ростом, не превышающим 180 см, временами демонстрировал на редкость красивую оборонительную игру, умудряясь то обводить Хачанова, бежавшего к сетке, то находить другие интересные ходы. После тай-брейка третьей партии Тьен оказался в одном сете от вожделенного четвертьфинала. Однако на большее талантливого левши не хватило. Четвертый сет Хачанов взял очень легко, а в пятом после обмена брейками он выиграл на чужой подаче десятый гейм, закончив дело благодаря чужой ошибке на задней линии. В итоге — 7:5, 4:6, 6:7 (6:8), 6:1, 6:4 за 3 часа 50 минут. Таким образом, после трех поражений подряд на североамериканском «харде», Хачанов в седьмой раз достиг стадии четвертьфинала на мейджорах.

«Бывает так: щелчок — и ты выигрываешь, набираешь форму, ловишь ритм, уверенность. Все это связано. Все как бы витает в воздухе. Так что это не происходит просто так. Не то чтобы я на всех турнирах, где оступался, играл очень плохо — просто, по моим меркам, было действительно хуже, чем раньше. Зато было много возможностей для улучшения»,— сказал на пресс-конференции россиянин.

Свой следующий матч Хачанов проведет 9 сентября. В тот же день состоится и женский четвертьфинал с участием Мирры Андреевой, которой после непростой победы над Анастасией Потаповой, представляющей Австрию, будет противостоять Коко Гауфф.

Перед россиянкой стоит труднейшая задача. Ведь во всех пяти предыдущих встречах американке она уступила. К тому же уровень мотивации у Гауфф сейчас зашкаливает. Она не только может повторно выиграть домашний мейджор (впервые на US Open она первенствовала в 2023 году), но и имеет шансы впервые возглавить рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).

Впрочем, еще ближе к первому месту в рейтинге подобралась Елена Рыбакина из Казахстана. Она продемонстрировала практически безупречный теннис во встрече с экс первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой. Чтобы вне зависимости от остальных результатов нынешней недели сместить с высшей строчки рейтинга белоруску Арину Соболенко, ей осталось обыграть олимпийскую чемпионку Парижа-2024 Чжэн Циньвэнь. Последняя, к слову, отметилась на нынешнем турнире интересным достижением: в двух матчах подряд она спасала партии, в которых уступала со счетом 0:5.

Евгений Федяков