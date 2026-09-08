Губернатор Махонин рассказал о целях атаки БПЛА в Пермском крае 7 сентября

Вооруженные силы Украины целились в промышленные предприятия Пермского края, но, «не достигнув цели», перенаправили дрон в жилой дом, чтобы ударить по мирным жителям. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российские военнослужащие, убежден господин Махонин, «не оставят это безнаказанным». Он добавил, что накануне вечером жители второго подъезда поврежденного БПЛА дома вернулись в квартиры. Тем, чьим квартирам нанесен наибольший ущерб, предложено временное жилье. Также губернатор поручил подготовить документы о предоставлении матпомощи из-за гибели, ранения или для восстановления имущества.

Специалисты, по словам Дмитрия Махонина, уже обследовали дом, определили фронт работ и обсудили график ремонтов. Восстановление фасада планируют завершить к 10 октября.

Глава Пермского края рассказал, что за медицинской помощью после атаки 7 сентября обратились еще два человека. Изначально сообщалось об одном погибшем и четырех раненых. Всего над регионом в ту ночь сбили 27 беспилотников.