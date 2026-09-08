Российский рынок овощей вошел в фазу сокращения предложения

Российский рынок овощей входит в фазу сокращения предложения. По прогнозу «АБ-Центра», в текущем сезоне урожай картофеля снизится на 11,5% по сравнению с прошлым годом и составит 7,5 млн тонн. Это следствие сокращения посевных площадей. По данным Росстата, под картофель в хозяйствах всех категорий отведено 968,2 тыс. га, что на 1,9% меньше, чем годом ранее. Площади под овощами открытого грунта уменьшились на 4,4%, до 457,2 тыс. га.

В Союзе участников рынка картофеля и овощей пояснили, что прошлый год стал рекордным по падению стоимости овощей среди всех базовых продуктов. Аграрии отреагировали на обвал цен закономерным сокращением посевов, и теперь рынок пожинает плоды: урожая будет меньше, а цены уже пошли вверх.

Данные мониторинга подтверждают этот тренд. По оценке NTech, за неделю с 24 по 30 августа капуста подорожала в рознице на 38% год к году, свекла и лук — на 32%, картофель — на 30%, морковь — на 20%. Росстат на 31 августа приводит близкие цифры: картофель прибавил 35,3% (до 46,7 руб. за кг), капуста — 35,2% (до 46,7 руб.), лук — 27,2% (до 57 руб.), свекла и морковь подорожали на 20,4% и 17,7% соответственно.

Подробнее в материале «Ъ» — «Столько всего наварилось».