В Мурманской области суд рассмотрит дело норвежца о контрабанде боеприпасов

В Печенгский районный суд Мурманской области поступило уголовное дело в отношении гражданина Норвегии, обвиняемого в контрабанде боеприпасов и их незаконном хранении и перевозке. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Норвежцу грозит до семи лет колонии за контрабанду боеприпасов через границу

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Норвежцу грозит до семи лет колонии за контрабанду боеприпасов через границу

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По версии следствия, иностранец дважды незаконно переместил через границу Евразийского экономического союза боеприпасы. Кроме того, ему вменяют их незаконное хранение и перевозку.

Дело уже поступило в суд. По статье о контрабанде боеприпасов через границу обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы. За незаконное приобретение и перевозку боеприпасов предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Матвей Николаев