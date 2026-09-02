Во Франции спрогнозировали аномальную для сентября жару

Во Францию возвращается интенсивная жара, пик которой придется на выходные, сообщает Huffpost. Метеорологи ожидают, что на юго-западе страны температура воздуха поднимется выше +35–38°C.

По словам экспертов, нынешняя ситуация уникальна тем, что аномально высокие температуры приходятся на самый конец лета — начало осени. Метеорологи заявляют, что это может стать первой так называемой волной тепла в сентябре за всю историю наблюдений. Чтобы явление классифицировали как волну тепла, средняя суточная температура воздуха должна достичь 25,3°C хотя бы на один день на 30 репрезентативных метеорологических станциях по всей стране и оставаться выше 23,4°C в течение минимум трех суток.

Ранее самый жаркий сентябрь во Франции был зафиксирован в 2023 году, но тогда ситуация по всей стране не дошла до волны тепла.

Министерство экономики Франции оценило, что жара и засуха в 2026 году снизят рост ВВП страны на 0,1 процентного пункта, сообщает Le Figaro. Основной удар пришелся на сельское хозяйство: производство сельхозпродукции упадет на 8% по сравнению с прошлым годом. Министр экологии оценила общие прямые и косвенные потери от летней жары в €10–15 млрд.

Екатерина Наумова