Доля покупателей «двушек» до 30 лет в Петербурге выросла до 22%

За семь месяцев 2026 года доля покупателей двухкомнатных квартир в Санкт-Петербурге в возрасте до 30 лет выросла до 22% против 17% в 2024 году. В сегменте трехкомнатного жилья показатель увеличился с 10% до 15%, следует из данных «Петербургской Недвижимости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Каждый пятый покупатель «двушки» в Петербурге моложе 30 лет

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Каждый пятый покупатель «двушки» в Петербурге моложе 30 лет

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

При этом интерес молодых покупателей к компактному жилью также продолжил расти. Среди покупателей студий доля людей младше 30 лет увеличилась с 13% в 2024 году до 17% за семь месяцев 2026-го. В сегменте однокомнатных квартир показатель вырос с 16% до 19%.

Еще несколько лет назад первым жильем в большинстве случаев оказывалась студия либо однокомнатная квартира, отметил генеральный директор «Петербургской Недвижимости» Олег Пашин.

«Сейчас зумеры все чаще выбирают двух- и трехкомнатные. Дополнительная комната дает больше возможностей не только для соло-проживания, но и для пары или молодой семьи с ребенком»,— подчеркнул эксперт.

Матвей Николаев