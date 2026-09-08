В Новосибирске «Сибирь-Хоккайдо» реорганизовали в «Диалог Сибирь»

Новосибирский Центр туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо» переименован в Центр «Диалог Сибирь» в связи с изменением его функций. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

«Центр трансформируется из учреждения преимущественно страноведческого профиля в многофункциональную площадку туризма, межкультурной коммуникации и презентации Новосибирска и Сибири»,— приводятся в сообщении слова вице-мэра — начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Ксении Антоновой. Реорганизация прошла в ходе исполнения поручения главы города Максима Кудрявцева о разработке единой концепции развития туризма в Новосибирске.

Центр расположен в центре города на ул. Шевченко — в здании, построенном с учетом японской архитектурной традиции. Он был открыт в 1996 году, спустя шесть лет после заключения соглашения о побратимстве между Новосибирском и административным центром японского острова Хоккайдо Саппоро. По данным сайта центра, президент общества «Хоккайдо — Россия» Нэмото Сэйити собрал в Саппоро пожертвования в сумме $250 тыс., которые были переданы мэрии Новосибирска в качестве частичной компенсации затрат на строительство.

Валерий Лавский