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Матвей Сафонов номинирован на приз лучшему вратарю по версии France Football

Организаторы премии «Золотой мяч», ежегодно присуждаемой лучшему футболисту года по версии журнала France Football, опубликовали список номинантов на Трофей Льва Яшина — приз, вручаемый лучшему вратарю.

Матвей Сафонов

Матвей Сафонов

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Матвей Сафонов

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

На награду претендуют десять голкиперов:

  • россиянин Матвей Сафонов (ПСЖ);
  • марокканец Яссин Буну («Аль-Хиляль»);
  • бельгиец Тибо Куртуа («Реал»);
  • испанец Жоан Гарсия («Барселона»);
  • испанец Давид Райя («Арсенал»);
  • испанец Унаи Симон («Атлетик»);
  • сенегалец Эдуар Менди («Аль-Ахли»);
  • швейцарец Грегор Кобель («Боруссия»);
  • аргентинец Эмилиано Мартинес («Челси»);
  • кабовердианец Возинья («Коло-Коло»).

Имя победителя будет объявлено на церемонии вручения «Золотого мяча» 26 октября в Лондоне. В прошлом году обладателем трофея стал итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

Матвею Сафонову 27 лет. Он выступает за ПСЖ с 2024 года. В прошлом сезоне голкипер провел за клуб 27 матчей, в 12 из которых отстоял «на ноль», и пропустил 28 мячей. Вместе с командой он стал двукратным чемпионом Франции и дважды выиграл Лигу чемпионов.

Арнольд Кабанов

Фотогалерея

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Матвей Сафонов родился 25 февраля 1999 года в Ставрополе. Является воспитанником футбольного клуба «Краснодар»

Матвей Сафонов родился 25 февраля 1999 года в Ставрополе. Является воспитанником футбольного клуба «Краснодар»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ  /  купить фото

В премьер-лиге он впервые выступил в августе 2017 года в матче против пермского «Амкара», заменив в составе травмированного Андрея Синицына

В премьер-лиге он впервые выступил в августе 2017 года в матче против пермского «Амкара», заменив в составе травмированного Андрея Синицына

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ  /  купить фото

Во второй половине сезона-2018/19 стал основным вратарем «Краснодара». С 2017 года выступал за сборную России среди игроков до 19 лет

Во второй половине сезона-2018/19 стал основным вратарем «Краснодара». С 2017 года выступал за сборную России среди игроков до 19 лет

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ  /  купить фото

Матвей Сафонов был признан лучшим молодым футболистом российской премьер-лиги сезона-2019/20, является бронзовым призером премьер-лиги 2018/19 и 2019/20

Матвей Сафонов был признан лучшим молодым футболистом российской премьер-лиги сезона-2019/20, является бронзовым призером премьер-лиги 2018/19 и 2019/20

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ  /  купить фото

20 октября 2020 года в дебютном для «Краснодара» матче Лиги чемпионов против «Ренна» (1:1) был признан лучшим игроком матча

20 октября 2020 года в дебютном для «Краснодара» матче Лиги чемпионов против «Ренна» (1:1) был признан лучшим игроком матча

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ  /  купить фото

9 октября 2020 года был впервые вызван в основную сборную для подготовки к матчам с командами Турции и Венгрии в рамках Лиги наций УЕФА

9 октября 2020 года был впервые вызван в основную сборную для подготовки к матчам с командами Турции и Венгрии в рамках Лиги наций УЕФА

Фото: Андрей Шрамко / Коммерсантъ  /  купить фото

1 июня 2021 года Сафонов дебютировал в составе российской сборной в товарищеском матче против Польши (1:1)

1 июня 2021 года Сафонов дебютировал в составе российской сборной в товарищеском матче против Польши (1:1)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

А 16 июня впервые вышел в ее стартовом составе против сборной Финляндии (1:0) в рамках Евро-2020

А 16 июня впервые вышел в ее стартовом составе против сборной Финляндии (1:0) в рамках Евро-2020

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ  /  купить фото

В феврале 2021 года Матвей Сафонов был признан лучшим игроком сборной России по версии болельщиков

В феврале 2021 года Матвей Сафонов был признан лучшим игроком сборной России по версии болельщиков

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ  /  купить фото

За свою карьеру провел 171 матч, в которых пропустил 199 мячей. Провел 51 «сухой» матч

За свою карьеру провел 171 матч, в которых пропустил 199 мячей. Провел 51 «сухой» матч

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €16 млн, и это его максимальная стоимость за все время

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €16 млн, и это его максимальная стоимость за все время

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ  /  купить фото

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Матвей Сафонов родился 25 февраля 1999 года в Ставрополе. Является воспитанником футбольного клуба «Краснодар»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В премьер-лиге он впервые выступил в августе 2017 года в матче против пермского «Амкара», заменив в составе травмированного Андрея Синицына

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Во второй половине сезона-2018/19 стал основным вратарем «Краснодара». С 2017 года выступал за сборную России среди игроков до 19 лет

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

Матвей Сафонов был признан лучшим молодым футболистом российской премьер-лиги сезона-2019/20, является бронзовым призером премьер-лиги 2018/19 и 2019/20

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

20 октября 2020 года в дебютном для «Краснодара» матче Лиги чемпионов против «Ренна» (1:1) был признан лучшим игроком матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

9 октября 2020 года был впервые вызван в основную сборную для подготовки к матчам с командами Турции и Венгрии в рамках Лиги наций УЕФА

Фото: Коммерсантъ / Андрей Шрамко  /  купить фото

1 июня 2021 года Сафонов дебютировал в составе российской сборной в товарищеском матче против Польши (1:1)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

А 16 июня впервые вышел в ее стартовом составе против сборной Финляндии (1:0) в рамках Евро-2020

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В феврале 2021 года Матвей Сафонов был признан лучшим игроком сборной России по версии болельщиков

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

За свою карьеру провел 171 матч, в которых пропустил 199 мячей. Провел 51 «сухой» матч

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €16 млн, и это его максимальная стоимость за все время

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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