Матвей Сафонов номинирован на приз лучшему вратарю по версии France Football
Организаторы премии «Золотой мяч», ежегодно присуждаемой лучшему футболисту года по версии журнала France Football, опубликовали список номинантов на Трофей Льва Яшина — приз, вручаемый лучшему вратарю.
Матвей Сафонов
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
На награду претендуют десять голкиперов:
- россиянин Матвей Сафонов (ПСЖ);
- марокканец Яссин Буну («Аль-Хиляль»);
- бельгиец Тибо Куртуа («Реал»);
- испанец Жоан Гарсия («Барселона»);
- испанец Давид Райя («Арсенал»);
- испанец Унаи Симон («Атлетик»);
- сенегалец Эдуар Менди («Аль-Ахли»);
- швейцарец Грегор Кобель («Боруссия»);
- аргентинец Эмилиано Мартинес («Челси»);
- кабовердианец Возинья («Коло-Коло»).
Имя победителя будет объявлено на церемонии вручения «Золотого мяча» 26 октября в Лондоне. В прошлом году обладателем трофея стал итальянец Джанлуиджи Доннарумма.
Матвею Сафонову 27 лет. Он выступает за ПСЖ с 2024 года. В прошлом сезоне голкипер провел за клуб 27 матчей, в 12 из которых отстоял «на ноль», и пропустил 28 мячей. Вместе с командой он стал двукратным чемпионом Франции и дважды выиграл Лигу чемпионов.
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