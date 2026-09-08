В Екатеринбурге прошел форум «Страна героев»

Форум «Страна героев» прошел на площадке «Дома первых» в Екатеринбурге. В нем приняли участие Герои России: председатель правления организации «Герои Урала» Олег Касков, участник президентской программы «Время героев» Максим Шаломов, заслуженный спасатель РФ Владимир Легошин и летчик-космонавт Евгений Тарелкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В рамках форума «Страна героев» был презентован седьмой сборник «Zа Родину»

Фото: Пресс-служба «Движения Первых» В рамках форума «Страна героев» был презентован седьмой сборник «Zа Родину»

Фото: Пресс-служба «Движения Первых»

Они провели встречу с членами «Юнармии» и «Движения первых». Слушателей интересовали вопросы, связанные с преодолением себя. Герои России самым большим страхом в своей жизни назвали войну и рассказали истории, произошедшие с ними на поле боя.

Между организацией «Герои Урала» и свердловским региональным отделением «Движения первых» было подписано соглашение о сотрудничестве в патриотическом воспитании.

Организация «Герои Урала» создана в апреле 2021 года. Она объединяет Героев России, проживающих в Уральском федеральном округе, а также ветеранов боевых действий. Организация проводит дискуссии, классные часы, родительские собрания, встречи с коллективами в муниципалитетах, школах и войсковых частях. По данным на 2022 год, в организацию входили восемь Героев России.

В рамках форума «Страна героев» был презентован седьмой сборник «Zа Родину» с историями участников специальной военной операции (СВО) и людей, которые помогают фронту. Сборники выходят с мая 2023 года.

Павел Миняев