В Кремле намекнули на сегодняшний разговора Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин сегодня «в начале второй половины дня» проведет международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы все своевременно сообщим», — отметил господин Песков в ответ на вопрос о том, идет ли речь о разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, по словам Дмитрия Пескова, у президента запланирована встреча с врио губернатора Тверской области Виталием Королевым.

5 сентября спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер провели переговоры с Владимиром Путиным. На следующий день переговорщики посетили Киев. 7 сентября Дмитирий Песков не исключил проведения телефонного разговора между президентами России и США. Он пообещал своевременно информировать, «когда состоится этот разговор и если он состоится».