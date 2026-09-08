Женщина получила ранение на пляже в Севастополе при атаке БПЛА

В результате атаки беспилотников на Севастополь днем 8 сентября пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«На пляже "Омега" женщина 57-ми лет получила осколочное ранение в ногу», — рассказал чиновник. Угрозы для жизни пострадавшей нет.

Господин Развожаев уточнил, что средства ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку, сбиты 14 БПЛА. В одном из СНТ произошел пожар, также загорелся участок леса в районе Симферопольского шоссе. На месте работают оперативные службы.