За первое полугодие инвестиции в основной капитал Кузбасса снизились на 37%

По итогам января-июня 2026 года инвестиции в основной капитал Кемеровской области составили 124,4 млрд руб. В сравнении с аналогичным периодом годом ранее показатель уменьшился на 37,4%, следует из данных Кемеровостата.

В первом полугодии инвестиции в основной капитал Кузбасса достигли 96,7 млрд руб. без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами. На собственные средства пришлось 80,2 млрд руб., еще 16,6 млрд руб. — бюджетные средства.

Наибольший объем вложений в размере 35,2 млрд руб. был направлен на добычу полезных ископаемых. В частности, в угледобычу было инвестировано 33,4 млрд руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», в июне глава Кузбасса Илья Середюк сообщил о том, что объем инвестиций в основной капитал региона в 2026 году ожидается на уровне 359 млрд руб. В 2025 году показатель составил 377 млрд руб.

Александра Стрелкова