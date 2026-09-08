Индекс Мосбиржи поднялся выше 2300 пунктов

К 13:05 мск индекс Мосбиржи достиг отметки 2288,63 пункта, прибавив 1%. К 14:00 мск показатель вырос на 1,54%, до 2300,5 пункта — впервые с 12 августа. Основными драйверами стали геополитический оптимизм и дорожающая нефть из-за эскалации ближневосточного конфликта.

В лидерах роста среди «голубых фишек» — акции горнодобывающего и нефтегазового секторов. Бумаги «АЛРОСА» прибавили 3,7%, «Сургутнефтегаза» — 3,5% (обыкновенные) и 1,2% (привилегированные). На 2,9% подорожали акции «Русагро», на 2,9% — «ЛУКОЙЛа». В плюсе также торгуются «Норникель» (+2,6%), ММК (+2,4%), «Татнефть» (+2%) и АФК «Система» (+1,6%).